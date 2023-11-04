استهداف موقع "الجرداح" عند حدود الضهيرة وغارة إسرائيلية استهدفت منطقة "اللبونة" جنوبي الناقورة

أفادت قناة "المنار"، عن إستهداف موقع "الجرداح" الإسرائيلي عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي. كما لفتت إلى غارة جوية استهدفت منطقة "اللبونة" جنوبي الناقورة في القطاع الغربي.

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