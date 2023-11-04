ميقاتي التقى بلينكن: لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا مع وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن في العاصمة الاردنية عمان صباح اليوم، شارك فيه سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن في عمّان، "أولوية العمل للتوصل إلى وقف اطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان و​سياسة​ الأرض المحروقة التي تتبعها اسرائيل باستخدام الاسلحة المحرّمة دوليًا، للامعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية".

وشدد ميقاتي على أنّ "لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على ارضه وسيادته برًا وبحرًا وجوًا".

بدوره شدد وزير الخارجية الاميركية على أنّه "يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات انسانية على ان يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الاسرى".