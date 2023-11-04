"النشرة": إشكال فردي تخلله إطلاق نار في مخيم الرشيديّة جنوب مدينة صور

وقع إشكال فردي تخلله إطلاق نار في مخيم الرشيديّة جنوب مدينة صور، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في النبطية. ولفتت المعلومات إلى أن أحد المتورطين بالإشكال، أقدم على رمي قنبلة يدوية سُمع صوت انفجارها في مختلف أنحاء صور.

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