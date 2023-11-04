موسى: الابادة التي تتعرض لها غزة وصمة عار على جبين الانسانية

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، أنّ "الابادة التي تتعرض لها غزة، بشرًا وحجرًا، بآلة التدمير الاسرائيلية، هي وصمة عار على جبين الانسانية، وامتحان عسير لمدى الالتزام بشرعة حقوق الانسان ومباديء العدل والسلام".
وشدد على أن "المطلوب اليوم على وجه السرعة، وقف النار وادخال مزيد من الامدادات الحياتية الضرورية الى السكان المحاصرين بالنار، وانصراف الدول المؤثرة الى ترتيب مفاوضات تستند الى مقررات قمة بيروت لعام 2002 وحل الدولتين"، بحسب قوله.
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