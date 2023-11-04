شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يهاجمون قاعدة للقوات الجوية وسط باكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام أباد - رويترز

قال الجيش الباكستاني إن ستة مسلحين هاجموا قاعدة تدريب للقوات الجوية في منطقة ميانوالي بوسط باكستان صباح اليوم السبت، مما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاث طائرات.

وجاء في بيان للجيش أن ثلاثة مسلحين قُتلوا قبل دخولهم إلى القاعدة كما تمكنت القوات من محاصرة الثلاثة الآخرين، مضيفاً أن الهجوم تسبب في حدوث أضرار بثلاث طائرات على الأرض وصهريج للوقود.

وقال البيان "بفضل الرد السريع والفعال من قبل القوات تم إحباط (الهجوم) وضمان سلامة وأمن الأفراد والأصول العسكرية.

وأكد الجيش أن عملية جارية حالياً لتطهير المنطقة ولم يشر إلى أي خسائر في صفوف أفراد الأمن.

وأعلنت جماعة مسلحة تتخذ من باكستان مقراً لها مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسله المتحدث باسمها إلى الصحفيين.

ولا يُعرف الكثير عن تلك الحركة التي ظهرت على الساحة هذا العام، ونفذت سلسلة من الهجمات الكبيرة في البلاد منها هجوم أودى بحياة 12 جندياً في قاعدة عسكرية باكستانية في مقاطعة بلوخستان الجنوبية الغربية في يوليو/تموز.