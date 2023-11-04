شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - رويترز

قال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك عبر قناته على تيليغرام: إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وصلت إلى كييف، السبت، في زيارة مفاجئة وستتحدث أمام البرلمان الأوكراني.

تأتي زيارة فون دير لاين قبل التقرير الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل حول التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد.

وكتبت فون دير لايين في وقت سابق على «إكس»، «من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ بدء الغزو الروسي، وهذه المرة مع فريقي من المفوضين»، مضيفة: «نحن هنا معاً لنؤكد وقوف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب أوكرانيا».