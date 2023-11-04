شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أستراليا: زيارتي للصين خطوة إيجابية للعلاقات الثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - رويترز

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي السبت، إن زيارته التي طال انتظارها للصين للقاء الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، تمثل «خطوة إيجابية للغاية» في استقرار العلاقات الثنائية المتوترة.

ولدى وصوله السبت، سيكون ألبانيزي أول زعيم أسترالي يزور الصين منذ عام 2016، في إطار محاولة لإصلاح العلاقات التي تدهورت على مدى عدة سنوات بسبب الخلافات حول شركة الاتصالات الصينية هواوي والتجسس وكوفيد-19.

وقال ألبانيزي في داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا: «كون هذه هي الزيارة الأولى منذ سبع سنوات لشريكنا التجاري الرئيسي فهي خطوة إيجابية للغاية، وأنا أتطلع إلى مناقشات بناءة وحوار مع الرئيس شي ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي خلال زيارتي».

وأضاف «هذا نتيجة للنهج الصبور والمدروس والمتدرج الذي نتبعه في علاقتنا مع الصين».

وينسب إلى حكومة ألبانيزي الفضل في استقرار العلاقات مع الصين منذ توليها السلطة العام الماضي، ورفعت الصين معظم القيود التجارية التي فرضت جراء نزاع دبلوماسي عام 2020 مما كلف صادرات السلع والأغذية 20 مليار دولار أسترالي.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الأسترالي أكبر معرض للواردات الصينية في شنغهاي، والذي سيفتتحه لي غداً الأحد، وسيلتقي مع شي في بكين الاثنين، حيث قال رئيس الوزراء إنه سيثير المخاوف بشأن التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.