شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ومانيلا وطوكيو تتعاون لحماية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - رويترز

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، السبت، إن بلاده والفلبين والولايات المتحدة تتعاون لحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، في الوقت الذي تعهد فيه بالمساعدة في تعزيز القدرات الأمنية لمانيلا.

وقال كيشيدا، الذي يقوم بزيارة رسمية للفلبين، في كلمة ألقاها أمام الكونغرس الفلبيني في العاصمة مانيلا «في بحر الصين الجنوبي، يجري التعاون الثلاثي لحماية حرية الملاحة».

والتقى كيشيدا بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الجمعة، واتفق الزعيمان على بدء مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل القوات وتعزيز التعاون العسكري وسط تزايد نفوذ الصين.

واتخذت كل من الفلبين واليابان، وهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، موقفاً قوياً ضد ما تعدانه «سلوكاً عدوانياً» من جانب السفن الصينية وسط نزاعات مستمرة منذ عقود بشأن السيادة البحرية.

وتبادلت الصين والفلبين الشهر الماضي الاتهامات بشأن حادث تصادم في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي؛ حيث منعت السفن الصينية القوارب الفلبينية التي تزود القوات هناك بالإمدادات اللازمة.

وتقول الصين إن لها الحق في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن ما تقوله الصين ليس له أي أساس قانوني.

وليس لليابان أي مطالبة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، لكن تعاني نزاعاً بحرياً منفصلاً مع الصين في بحر الصين الشرقي.