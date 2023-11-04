شكرا لقرائتكم خبر عن رباط صليبي لزوكربيرغ يعطل نزاله مع ماسك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجبر المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ على الخضوع لعملية رباط صليبي بعد إصابته في تمرينات فنون قتالية مختلطة ما جعل خوض نزال مصارعة مطلع العام المقبل بعيداً.

وشارك زوكربيرغ متابعيه مساء الجمعة صوراً بعد خروجه من العملية وكتب على حسابه في إنستجرام: «تمزق الرباط الصليبي وخرجت من العملية بعد استبداله، ممتن للأطباء وفريق الرعاية. كنت أتمرن لأشارك في نزال مصارعة مطلع العام المقبل لكن سيتأخر هذا قليلاً. سأتطلع للنزال بعد التعافي، شكراً للجميع على الحب والدعم».

وجاء منشور زوكربيرغ بعد تصريح غريمه إيلون ماسك مؤسس تيسلا مؤخراً والذي أكد فيه استعداده لمواجهة زوكربيرغ في الحلبة في «أي وقت وأي مكان».