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رباط صليبي لزوكربيرغ يعطل نزاله مع ماسك

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجبر المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ على الخضوع لعملية رباط صليبي بعد إصابته في تمرينات فنون قتالية مختلطة ما جعل خوض نزال مصارعة مطلع العام المقبل بعيداً.
وشارك زوكربيرغ متابعيه مساء الجمعة صوراً بعد خروجه من العملية وكتب على حسابه في إنستجرام: «تمزق الرباط الصليبي وخرجت من العملية بعد استبداله، ممتن للأطباء وفريق الرعاية. كنت أتمرن لأشارك في نزال مصارعة مطلع العام المقبل لكن سيتأخر هذا قليلاً. سأتطلع للنزال بعد التعافي، شكراً للجميع على الحب والدعم».
وجاء منشور زوكربيرغ بعد تصريح غريمه إيلون ماسك مؤسس تيسلا مؤخراً والذي أكد فيه استعداده لمواجهة زوكربيرغ في الحلبة في «أي وقت وأي مكان».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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