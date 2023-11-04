انت الان تتابع خبر أجواء العراق.. طقس صحو وسماء محملة بغيوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وتابع أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاربعاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

