زلزال نيبال يودي بحياة 119 شخصاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا زلزال نيبال إلى 119 قتيلاً، وذلك بعد هزة أرضية ثانية ضربت منطقة روكوم الغربية وأودت بحياة العشرات وجُرح نحو 100 آخرين.

وضرب الزلزال بقوة 5.6 درجة جيباً نائيا في غرب نيبال أمس الجمعة، حيث أسفر أيضاً عن أضرار بالمنازل وشعر به سكان مدن عدة في شمال الهند.

كما شعر بالزلزال الذي كان على عمق 18 كيلومتراً تحت سطح الأرض سكان مناطق بعيدة من مركزه، ومنها العاصمة الهندية نيودلهي الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر من الجيب النيبالي.