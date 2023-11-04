أوكرانيا: تسجيل 66 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل 66 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم /السبت/ – أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 62 غارة جوية ونفذت ضربتين صاروخيتين و77 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت الهيئة، إن القوات الجوية الأوكرانية شنت تسع غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.