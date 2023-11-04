القوات الباكستانية تحبط هجوماً إرهابياً على قاعدة جوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أحبطت قوات الأمن الباكستانية هجوماً إرهابياً استهدف قاعدة تدريب للقوات الجوية في منطقة “ميانوالي” وسط البلاد .

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن مجموعة من الإرهابيين شنت الهجوم على القاعدة، حيث تمكنت قوات الرد السريع العسكرية من القضاء على ثلاثة من المجموعة قبل دخولهم القاعدة، فيما حاصرت ثلاثة آخرين في مدخل القاعدة .

وبين أنه خلال عملية التمشيط في المنطقة تمكنت القوات من القضاء على ثلاثة آخرين، لتصل حصيلة القتلى في صفوف الإرهابيين إلى تسعة قتلى.