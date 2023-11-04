جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى النصر للأطفال في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مدخل مستشفى النصر للأطفال في غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة "أشرف القدرة"، أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى، مُطالبًا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.

وقال القدرة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، إن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ولفت إلى أنه تم إبلاغ الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى، لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم، مُشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تؤوي نازحين:

في وقت سابق، قصفت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مدرسة تؤوي نازحين في منطقة "الصفطاوي" شمالي مدينة غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء الجمعة.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينة، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط 50 شهيدًا وجريحًا.

هذا وأعلنت "سرايا القدس"، استهداف مجمع "أفشلوم" الإسرائيلي برشقة صاروخية ردًا على استهداف قوات الاحتلال للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء أمس الجمعة.

كما استهدفت سرايا القدس مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.