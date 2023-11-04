جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزل "إسماعيل هنية" في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قصف "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل هنية في مخيم الشاطئ بقطاع غزة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى النصر للأطفال في غزة

استهدفت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مدخل مستشفى النصر للأطفال في غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة "أشرف القدرة"، أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى، مُطالبًا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.

وقال القدرة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، إن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ولفت إلى أنه تم إبلاغ الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى، لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم، مُشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم.