قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف "جامعة الأزهر" في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، جامعة الأزهر المباني الجديدة في المغراقة بغزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقصف "الاحتلال الإسرائيلي"، مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت خلال الساعات الأخيرة قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة، حيث ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل المواطنين، سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة ضد قطاع غزة حيث أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر قطاع غزة.

كتائب القسام تضرب تل أبيب بـ 3 صواريخ ردًا على الاحتلال

ضربت "كتائب القسام" مدينة تل أبيب بـ 3 صواريخ؛ ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء الجمعة.

وسُمع إطلاق نار متتالٍ يستهدف معسكر "كرني شمرون" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

فيما استهدفت سرايا القدس، مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

من ناحية أخرى، أصدر "المغرب" تحذيرات من تداعيات إقليمية للتصعيد الإسرائيلي ضد "غزة"، داعيًا إلى خفض التصعيد وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومُستدام إلى القطاع الفلسطيني المُحاصر.

وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن المملكة تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستياءها العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مُضيفة: "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لازال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين ويتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت السكان من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي.

وأكدت أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها.