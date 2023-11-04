حزب المستقلين الجدد يثمن ثبات الموقف المصرى الداعم لفلسطين بكافة الأشكال

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القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب المستقلين الجدد، ثبات موقف القيادة السياسية المصرية، الداعم للقضية الفلسطينية، والداعم للشعب الفلسيطيني بكل أشكال الدعم سياسيا واقتصاديا وطبيا، مشيدا بجاهزية الفرق الطبية المصرية لاستقبال الجرحي والمصابين من أبناء الشعب الفلسيطيني ضحايا هجمات الاحتلال طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

ورأى الحزب أن ماتقوم به الدوله المصريه من تدفق المساعدات عبر معبر رفح هو بمثابه رساله طمأنه للشعب الفلسيطيني بالتضامن الكامل للشعب المصري مع اشقاؤه في فلسطين، مؤكدا علي أن عدم قدره مجلس الأمن في اتخاز قرار وقف اطلاق النار هدنه انسانيه يؤكد علي التواطؤ والصمت الدولي في حماية تلك الاعتداءات الوحشية الممتدة.

وأدان حزب المستقلين الجدد، الصمت الدولي تجاه استمرار القصف الاسرائيلي علي غزه، مستنكرا، استمرار القصف الوحشي لسكان قطاع غزه في ظل عجز دولي واضح عن قدره المجتمع الدولي في اتخاذ موقف دولي لوقف ذللك الاعتداء الوحشي علي سكان قطاع غزه.