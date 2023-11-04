أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريح لقناة "الجزيرة"، عن سقوط 12 شخصًا وما يزيد عن 54 جريحًا حتى اللحظة، جراء استهداف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 12 شخصًا وأكثر من 50 جريحًا جرّاء استهداف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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