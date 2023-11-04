سمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في وسط عاصمة غينيا كوناكري، الذي قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليه، على ما أفاد شهود وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
ولم يعرف على الفور سبب إطلاق النار. وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية "ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية"، في حي كالوم الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.
كانت هذه تفاصيل خبر "أ.ف.ب": إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط عاصمة غينيا كوناكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.