"أ.ف.ب": إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط عاصمة غينيا كوناكري

سمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في وسط عاصمة غينيا كوناكري، الذي قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليه، على ما أفاد شهود وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ولم يعرف على الفور سبب إطلاق النار. وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية "ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية"، في حي كالوم الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.