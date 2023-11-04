تجمع أكثر من 100 متظاهر في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية لعرقلة إبحار سفينة قالوا إنها تحمل شحنة مساعدات عسكرية أميركية من أدجل إسرائيل. وطالب المتظاهرون بوقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل ووقف إطلاق النار، كما اتهموا المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتلطّخ أيديهم بدماء الأطفال الفلسطينيين. وتدخلت الشرطة وتم القبض على 3 من المتظاهرين الذين صعدوا إلى متن السفينة لمنعها، ومن المتوقع أن تقابل السفينة المزيد من الاعتراض حين تصل إلى ولاية واشنطن.

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة بميناء أوكلاند الأميركي لعرقلة إبحار سفينة يُشتبه في نقلها أسلحة من أجل إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.