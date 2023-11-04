الجيش الإسرائيلي زعم تدمير نقطة مراقبة لحزب الله وقصف مجموعتين حاولتا إطلاق صواريخ من لبنان

زعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قصف مجموعتين حاولتا إطلاق صواريخ من لبنان، كما ادعى أنّه دمّر نقطة مراقبة لحزب الله.

وفي ما يخص قطاع غزّة، أشار إلى "أننا ننفذ عمليات خاصة من أجل تدمير أنفاق حماس".