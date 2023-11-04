زعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قصف مجموعتين حاولتا إطلاق صواريخ من لبنان، كما ادعى أنّه دمّر نقطة مراقبة لحزب الله.
وفي ما يخص قطاع غزّة، أشار إلى "أننا ننفذ عمليات خاصة من أجل تدمير أنفاق حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم تدمير نقطة مراقبة لحزب الله وقصف مجموعتين حاولتا إطلاق صواريخ من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.