أفادت قناة "المنار"، عن إستهداف موقع "جلّ العلام" الإسرائيلي عند حدود بلدة الناقورة في القطاع الغربي، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية أحراج المنطقة. في هذا السياق، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى "إطلاق قذائف باتجاه رأس الناقورة على الحدود مع لبنان، حيث ردت المدفعية على مصادر النيران".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": استهداف موقع "جلّ العلام" عند حدود بلدة الناقورة والمدفعية الإسرائيلية تقصف أحراج المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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