استهداف موقع "حدب البستان" والمدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف يارين وطير حرفا والضهيرة وشيحين

أفادت قناة "المنار"، بأنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدات يارين وطير حرفا والضهيرة وشيحين. هذا، وكشفت عن استهداف موقع "حدب البستان" الإسرائيلي عند حدود بلدة البستان في القطاع الغربي.

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