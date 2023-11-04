سلطات روسيا رصدت وجود مواد ضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما"

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صرح رئيس وكالة الثروة السمكية الروسية إيليا شيستاكوف، أنّ روسيا رصدت وجود تركيزات زائدة من المواد الضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما" النووية.

وأوضح أنّ "روسيا تراقب عن كثب الوضع الحاصل، وأجرينا العديد من الأبحاث في هذا الصدد، وبعد تصريف المياه من "فوكوشيما"، قمنا بسحب المياه وإجراء جميع الاختبارات اللازمة، وتلقينا بالفعل إشارات تفيد بوجود تجاوزات معينة في تركيز المواد الضارة".

وأشار شيستاكوف إلى أنّ مركز الأبحاث قام بدراسة الأسماك الروسية، وتوصّل إلى أن جميعها آمنة، وجميع مؤشراتها طبيعية، ولكن من الصعب الحكم عمّا يحدث بين اليابانيين، بحسب تصريحه.

والجدير بالذكر، أنه في 22 آب من العام الحالي، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن تصريف المياه من محطة "فوكوشيما- 1" للطاقة النووية، بعد تطهيرها من الجزيئات المشعة، سيبدأ في 24 آب حيث بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغّلة المحطة، في تصريف بعض من 1.34 مليون طن من مياه الصرف الصحي المعالجة، على الرغم من الاحتجاجات في الداخل وفي المنطقة.

وحظرت الصين جميع المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.