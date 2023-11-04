وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان في استقباله في مطار القاهرة وزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول ميقاتي إلى مصر للقاء السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.