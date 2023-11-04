استهداف إسرائيلي لأطراف بلدات علما الشعب والناقورة وعيتا الشعب ورميش وراميا وعيترون

أفادت قناة "المنار"، بأنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت اطراف علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي وأطراف عيتا الشعب ورميش وراميا وعيترون في القطاع الأوسط.

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