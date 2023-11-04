أفادت قناة "المنار"، بأنّ الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا خاليًا في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة وقصف بالمدفعية الثقيلة منطقة الحمامص شرقي سهل الخيام.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي استهدف منزلًا خاليًا في كفركلا وقصف منطقة الحمامص شرقي سهل الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.