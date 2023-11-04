"المنار": استهداف موقع "المطلة" العسكري وإسقاط منطاد تجسس إسرائيلي فوق مستعمرة "مسكاف عام"

أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقع "المطلة" العسكري عند حدود بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. كما كشفت عن استهداف واسقاط منطاد تجسس إسرائيلي رفعه الجيش الاسرائيلي صباحًا، فوق مستعمرة "مسكاف عام".

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