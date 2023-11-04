أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، "أننا وزّعنا بعض الاحتياجات في قرى جنوبية، ولدينا تسليم في منطقة بنت جبيل وجوارها ومحافظة النبطية وشبعا ومرجعيون".
وأشار إلى "أننا اتخذنا قرارًا في تدعيم المراكز الصحية"، موضحًا أنّ "الأعداد قليلة جدًا في مراكز الإيواء في الجنوب"، أنّ "الناس لا تقوم بعمليات نزوح إلى ما بعد منطقة الأولي"، مشددًا على أنّ الناس متشبثة جدًا في قراها الحدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر حجار: وزّعنا بعض الاحتياجات على قرى جنوبية والأعداد قليلة جدًا في مراكز الإيواء في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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