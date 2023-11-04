الجيش الإسرائيلي زعم قصف أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية

ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّه تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه المواقع الإسرائيلية، حيث زعم أنّه قصف أهدافًا لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

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