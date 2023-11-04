«الخارجية»: موقف عربي موحد سيتم نقله إلى وزير الخارجية الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت.

وقال "أبو زيد"، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" اليوم السبت،: "موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة وهو ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.. أولوية دخول المساعدات.. لا للتهجير.. إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، السفير سفيان القضاة، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اليوم السبت، اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.