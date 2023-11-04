المجــ.ــازر تتواصل.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا

الشارقة - اميمة ياسر -

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "الفاخورة" التي تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" باستشهاد العشرات وإصابة العديد من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين، فيما لا زال آخرون تحت الأنقاض.

وأضافت الوكالة أنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، فقد كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.