شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وأمريكا تجريان الجولة الأولى من مشاوراتهما حول الشؤون البحرية في بكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية: إن الصين والولايات المتحدة عقدتا الجولة الأولى من مشاوراتهما حول الشؤون البحرية الجمعة في بكين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان السبت، إن الجانبين تبادلا بشكل صريح ومتعمق وبناء الرؤى بشأن الوضع البحري والأمن والاقتصاد البحريين.

وقال البيان: إن الصين عبرت عن مخاوف جدية بشأن زيادة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة وعمليات الاستطلاع القريبة المتكررة التي تستهدف الصين ودعم انتهاكات واستفزازات من دول في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز الحوار والتواصل لتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.