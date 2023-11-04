شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى زلزال نيبال إلى 128 شخصًا وإصابة العشرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة في نيبال عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 128 شخصا، وإصابة العشرات.

وضرب زلزال قوي منطقة جاجاركوت في غرب نيبال أمس الجمعة، وقال شهود إن منازل في المنطقة انهارت واهتزت مبان في نيودلهي بالهند.

زلزال نيبال

وبلغت قوة الزلزال 6.4 درجة لكن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض خفض في وقت لاحق قوته إلى 5.7 درجة وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بأنها 5.6 درجة.

وذكر مسؤولون محليون إنه تعذر إجراء أي اتصال في المنطقة القريبة من مركز الزلزال في جاجاركوت وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها 190 ألف نسمة وتضم قرى متناثرة في التلال النائية.

مقتل 35 شخصا

وأوضح مسؤول محلي يدعى هاريش شاندرا شارما في جاجاركورت إن 34 شخصًا على الأقل قتلوا في منطقته، بينما قال مسؤول بالشرطة إنه تم الإبلاغ عن مقتل 35 شخصا على الأقل في منطقة روكوم الغربية المجاورة.

ونقل 20 شخصًا على الأقل إلى المستشفى مصابين بجروح، فيما قال أحد المتضررين: "أنا نفسي في العراء. نحن نجمع المعلومات لكن بسبب البرد والليل من الصعب الحصول على معلومات من المناطق النائية".

ضحايا الزلازل في نيبال

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق، فيما قال شهود إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كيلومتر.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أشخاصا يهرولون في شارع.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص، وحولا مدنا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد 6 مليارات دولار.