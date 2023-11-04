شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وأمريكا تجريان مشاورات حول الشؤون البحرية في بكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الصين والولايات المتحدة عقدتا الجولة الأولى من مشاوراتهما حول الشؤون البحرية أمس الجمعة في بكين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الجانبين تبادلا بشكل صريح ومتعمق وبناء الرؤى بشأن الوضع البحري والأمن والاقتصاد البحريين.

تعزيز التواصل

أوضح البيان أن الصين عبرت عن مخاوف جدية بشأن زيادة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، وعمليات الاستطلاع القريبة المتكررة التي تستهدف البلاد، ودعم انتهاكات واستفزازات من دول في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن الجانبين أكدا على ضرورة تعزيز الحوار والتواصل لتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.