شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يشنون هجوما على قاعدة جوية وسط باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم ستة مسلحين قاعدة تدريب للقوات الجوية في منطقة ميانوالي بوسط باكستان، صباح اليوم السبت مما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاث طائرات.

وأعلن الجيش الباكستاني، أن ثلاثة مسلحين قُتلوا قبل دخولهم إلى القاعدة، كما تمكنت القوات من محاصرة الثلاثة الآخرين.

جماعات الإرهاب في باكستان

وتسبب الهجوم في حدوث أضرار بثلاث طائرات على الأرض وصهريج للوقود.

لكن بفضل الرد السريع والفعال من قبل القوات أُحبط الهجوم، وضمان سلامة وأمن الأفراد والأصول العسكرية.

وأكد الجيش أن عملية جارية حاليا لتطهير المنطقة، ولم يشر إلى أي خسائر في صفوف أفراد الأمن.

الهجمات الإرهابية في باكستان

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي التي تتخذ من باكستان مقرًا لها، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان لها.

ولا يُعرف الكثير عن تلك الحركة التي ظهرت على الساحة هذا العام، ونفذت سلسلة من الهجمات الكبيرة في البلاد.

وكانت نفذت هجومًا أودى بحياة 12 جنديا في قاعدة عسكرية باكستانية بمقاطعة بلوخستان الجنوبية الغربية، في يوليو الماضي.