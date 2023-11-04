التبرعات السعودية لإغاثة شعب غزة تتجاوز 282 مليون ريال

تلقى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منصة "ساهم" تبرعات تجاوزت 282 مليون ريال. حيث قام أكثر من 480 ألف شخص بالتبرع لصالح جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في استجابة واسعة للحملة التي بادر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالتبرع فيها بمبلغ 50 مليون ريال.



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