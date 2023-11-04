تعليق قوي من "الصحة العالمية" على قصف سيارات الإسعاف في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - عبّرت "منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة"، عن استيائها البالغ مما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجوم على الطواقم الطبية والمستشفيات، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، إلى حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي بعد الهجوم على سيارات الإسعاف بمحيط مستشفى الشفاء بغزة.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة "أنظونيو جوتيريش"، بالقصف الإسرائيلي على موكب سيارات الإسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، في إشارة إلى الإدانة لما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني.

وسبق وندد الأمين العام بكثير من فظائع الاحتلال لكن دون مبالاة من الاحتلال واعتراض على الإدانة.

وطالب الاحتلال من خلال ممثله في الأمم المتحدة باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة لإدانته الجرائم الإسرائيلية.

وتجددت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت، في اليوم التاسع والعشرين من الحرب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزل "إسماعيل هنية" في غزة:

قصف "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل هنية في مخيم الشاطئ بقطاع غزة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.