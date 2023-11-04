رئيس كولومبيا مُنتقدًا الهجوم الإسرائيلي على الأطباء في غزة: "جريمة حرب جديدة"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رئيس كولومبيا "جوستافو بيترو"، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة إسعاف في قطاع غزة بزعم استخدامها من قبل حركة "حماس"، واصفًا إياها بأنها "جريمة حرب جديدة"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وكتب بيترو عبر شبكة "إكس" تعليقًا على نبأ اعتراف إسرائيل بضرب منطقة مستشفى "الشفاء": "جريمة حرب جديدة. أخبرت الرئيس (الأمريكي جو) بايدن أنه إذا استمرت المذبحة وتم تدمير القانون الدولي في العالم، فلن يبقى للبشرية إلا الهمجية وتدمير الديمقراطية".

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، تعليقًا على أحداث غزة، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وحشية على أساس يومي، "وتقوم بإبادة السكان على الطريقة النازية".

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة أمس الجمعة.

والإثنين، قررت كولومبيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن "المذبحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، حسب الرئيس بيترو.

قبل ذلك بأسبوعين، استدعت الخارجية الإسرائيلية سفيرة كولومبيا في تل أبيب، مارغاريتا منخاريز، لـ"توبيخها"، بسبب تصريحات بيترو بشأن الحرب على غزة، والتي شبه فيها تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بخطاب النازيين عن اليهود في عهد الحرب العالمية الثانية. بدوره، هدد بيترو بقطع علاقات بلاده مع إسرائيل.

إسرائيل تُغضب باريس بعد قصفها المعهد الفرنسي في غزة:

أعربت "باريس"، عن تعجبها وعدم فهمها لضربة إسرائيلية أصابت المعهد الفرنسي في قطاع غزة، مُطالبة إسرائيل بتفسيرات، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت.

وقالت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، في تصريح لوسائل إعلام فرنسية في العاصمة النيجيرية أبوجا إن الغارة "تثير لدينا تعجبًا وعدم فهم"، و"دفعت فرنسا إلى طلب تفسيرات من السلطات الإسرائيلية، لفهم كيف يمكن لمعهد ثقافي فرنسي أن يكون هدفًا لضربة إسرائيلية".