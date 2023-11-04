رئيس الحكومة اللبنانية يصل القاهرة للقاء السيسي

ياسر رشاد - القاهرة - وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، إلى القاهرة، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

ووصل "ميقاتي"، إلى مصر قادمًا من الأردن بعدما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وطالب ميقاتي المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُنذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

لبنان يُصدر بيانًا عاجلًا حول الوضع الأمني في البلاد:

من ناحية أخرى، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، "نجيب ميقاتي"، بأن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والخوف، بعد أن أصدرت السعودية والكويت وألمانيا وبريطانيا في الخليج تحذيرات جديدة من السفر في أعقاب اندلاع أعمال عُنف، حسبما أفادت "وسائل إعلام لبنانية"، مساء السبت.

وحدثت السعودية والكويت وألمانيا وبريطانيا التحذيرات من السفر، وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.