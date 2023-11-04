فلسطين تُعلن حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة "أشرف القدوة"، أن الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة "الفاخورة"، أسفر عن سقوط 12 شهيدًا وما يزيد على 54 جريحًا حتى اللحظة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت خلال الساعات الأخيرة قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة، حيث ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل المواطنين، سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة ضد قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف تجمعًا للفلسطينيين في حي الشجاعية بغزة:

ارتكب "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غير مسبوقة من المجازر عبر طائراتها بحق قطاع غزة في الساعات الأخيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

واستهدفت طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين في حي الشجاعية، بجانب إطلاق قنابل دخانية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ونفذ طيران الاحتلال عشرات الغارات على مناطق النصيرات وشارع المنصورة بحي الشجاعية وعلى تل الزعتر كما تم استهداف خزان للمياه في رفح.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شارع الدحدوح في محيط محطة النعيم للبترول جنوب غرب غزة.

وأسقط الطيران الحربي الإسرائيلي قنابل على محيط دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة بجانب القصف المدفعي المكثف على منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

تعليق قوي من "الصحة العالمية" على قصف سيارات الإسعاف في غزة

عبّرت "منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة"، عن استيائها البالغ مما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجوم على الطواقم الطبية والمستشفيات، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.