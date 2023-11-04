وجيه صبحي باقي.. 4 أسماء حملها البابا تواضروس الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى ذكرى القرعة الهيكلية التي تمت في 4 نوفمبر 2012.

وحدَّدت الكنيسة أسماء حملها البابا تواضروس الثاني، والتي تمثلت في:

- الاسم بالميلاد: وجيه صبحي باقي.

- الاسم الرهباني: الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي.

- الاسم الأسقفي: الأنبا تواضروس الأسقف العام.

- الاسم البطريركي: البابا تواضروس الثاني.

وتحل الذكرى الـ 11 لتجليس الأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة، بطريركًا على الكرازة المرقسية باسم البابا تواضروس الثاني، البطريرك 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم 4 نوفمبر 2023 حيث كانت القرعة الهيكلية 4 نوفمبر 2012.