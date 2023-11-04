وجيه صبحي باقي.. 4 أسماء حملها البابا تواضروس الثاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى ذكرى القرعة الهيكلية التي تمت في 4 نوفمبر 2012.
وحدَّدت الكنيسة أسماء حملها البابا تواضروس الثاني، والتي تمثلت في:
- الاسم بالميلاد: وجيه صبحي باقي.
- الاسم الرهباني: الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي.
- الاسم الأسقفي: الأنبا تواضروس الأسقف العام.
- الاسم البطريركي: البابا تواضروس الثاني.
وتحل الذكرى الـ 11 لتجليس الأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة، بطريركًا على الكرازة المرقسية باسم البابا تواضروس الثاني، البطريرك 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم 4 نوفمبر 2023 حيث كانت القرعة الهيكلية 4 نوفمبر 2012.