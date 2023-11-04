انقطاع الكهرباء.. تغيير جديد في مواعيد تخفيف الأحمال اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أن خطة تخفيف الأحمال يتم تحديد مواعيدها ومواقيتها كل يوم على حدة.

وشدد المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، على أنه منذ يومين تلقت شركات توزيع الكهرباء تعليمات من التحكم القومي بخفض زمن تخفيف الأحمال بمقدار ساعة واحدة يوميًا، منوهًا بأنه من الممكن أن يتم زيادة موعد التخفيف إلى ساعتين أو أكثر خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، إن الخطة يبدأ تطبيقها في بعض الشركات من الساعة 11 صباحًا حتى 3 فجرًا مع عدم تكرار التخفيف على المناطق مرة أخرى.

وأضاف أن التعليمات يتم استقبالها من قبل التحكم القومي للكهرباء في تمام الساعة 10 صباحًا كل يوم حيث يتم من خلالها تحديد موعد ساعة أو ساعتين أو أكثر والتي تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذها بنطاقتها المختلفة.

ونوه المصدر بأنه من الصعب الحديث أو التصريح عن استمرار التخفيف من عدمه أو تحديد الموعد الزمني للقطع (ساعة أ- ساعتني - أكثر من ذلك) خاصة أن هناك ارتفاعًا في أسعار الوقود عالميًا تزامنًا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح استمرار استثناء المستشفيات ومراكز واقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات بعد التنسيق مع المسؤولين لتحديد آلية وموعد التخفيف بعد انتهاء الموعد الدراسي.