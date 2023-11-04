صرف 35% من مقررات تموين شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات التموين عن شهر نوفمبر الجاري حتى الآن.

كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20% إلى 25%.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية تتعاقد الوزارة بشكل مستمر على توفير المنتجات من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وانه جارٍ العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.