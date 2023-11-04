وزير الري يتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجرى النهر ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية لمحافظة بني سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة.

والتقى وزير الري بالدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

وتفقد وزير الري ومحافظ بني سويف، أعمال إزالة 2 من المباني المتعدية على نهر النيل، وهي عبارة عن الشروع في بناء برج سكني في مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الأرضي) ومخالفة ثانية بالشروع في بناء برج سكني آخر في مراحله الأولى (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صب).

كما أجرى الدكتور سويلم يرافقه الدكتور محافظ بني سويف، جولة تفقدية داخل نهر النيل للمتابعة والاطمئنان على نظافة المجرى وخلوه من تعديات المباني.

وصرح الدكتور سويلم، بأن وزارة الموارد المائية والري لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مع وجود تنسيق تام مع المحافظين في متابعة التعديات وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

وأضاف وزير الري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببني سويف، وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الإزالة لهما، كما تم تحرير جنح في النيابة بأسماء المتعدين، مؤكدا المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأي تعديات على نهر النيل والمجاري المائية والضرب بيد من حديد على يد المخالفين وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ.

ووجه الدكتور سويلم، مسؤولي قطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسى النهري الخاص بالمحافظة خلال أسبوع من تاريخه طبقًا لمعايير اللجنة العليا لتراخيص النيل مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل.

وأشار إلى أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للاطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذي يُمكن منظومة الري من توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.