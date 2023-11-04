باقة ورود وحقائب.. محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة أثناء تلقي العلاج بالمستشفى - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى الرمد، لمتابعة الحالة الصحية لمصابي قطاع غزة أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفى.

واطمأن محافظ بورسعيد على مستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، موجها بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم ومرافقيهم على أعلى مستوى.

وقدم محافظ بورسعيد باقات من الورود للمصابين، فضلا عن حقائب بها مجموعة من الهدايا التي تلبي احتياجاتهم اليومية.

يشار إلى أن مستشفى الرمد بمحافظة بورسعيد، استقبل على مدار اليومين الماضيين، أكثر من 6 مصابين وعدد من مرافقيهم من قطاع غزة لتلقي العلاج داخل المستشفى.