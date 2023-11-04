"صحة الشيوخ" تناقش إنشاء مستشفى لعلاج الأمراض النفسية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب علي مهران، 4 اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من النواب التي تخص القطاع الصحي والطبي.

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها التي ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة للفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وأيضا الاقتراح برغبة بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا.

كما تناقش الاجتماعات، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، بشأن إنشاء قسم للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بالوادي الجديد وذلك بحضور ممثلي الحكومة.