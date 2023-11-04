أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية.
ولفت إلى أنّ "نتانياهو هو المسؤول شخصيًا عن الهجمات على غزّة"، مشيرًا إلى أنّ "الداخل الإسرائيلي يشهد تصريحات معارضة له".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: نتانياهو لم يعُد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقيناه جانبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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