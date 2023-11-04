الصحة في غزّة أعلنت سقوط 9488 شخصًا إثر القصف الإسرائيلي: 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن سقوط 9488 شخصًا في القطاع إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدًا"، كما أوضحت أنّ "70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال".

وكشفت الوزارة "أننا تلقينا 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض"، مؤكدة "استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف"، مشيرة إلى أنّ "الاحتلال تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة".