البيسري بحث مع وفد أمميّ التطورات على الحدود الجنوبية للبنان

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن "UNDSS" جيل ميشو على رأس وفد ضم كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونيتسكا، ورئيس مكتب "UNDSS" محمد خفاجي، ومساعدة وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن السيدة ايلينا رايس هويل.
هذا، وتم البحث بآخر التطورات بالمنطقة لاسيما على الحدود الجنوبية للبنان، وسلامة عمل المراكز التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في ظل التطورات الأخيرة.
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